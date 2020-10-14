台灣高鐵（2633）表示，為感謝TGo會員支持，自即日起針對高鐵會員TGo「點數365」平台推出優惠活動，11月15日前透過「點數365」平台兌換星巴克任一飲品，即可獲贈一張「大杯飲品單一價120元」電子優惠券，不限品項皆可適用，兌換二杯可獲得二張，不限兌換數量。

此外，11月30日前兌換18家指定餐廳品牌商品可額外獲贈6％TGo點數；兌換9家指定飯店任一商品可享TGo點數100點回饋，兌換500元以上現金抵用券即可參加抽獎，有機會抽中高鐵半價乘車票兌換券，持券入住再享飯店獨家好禮。

台灣高鐵表示，11月30日前TGo會員在「點數365」平台兌換18家餐廳品牌（爭鮮迴轉、爭鮮外帶、定食8、福勝亭、品川蘭、鮮五丼、漢堡王、翰林茶館、寬心園、無老鍋、燒肉同話、高雄國賓大飯店、福容大飯店、春天酒店、饗食天堂、SUBWAY、台中高鐵食堂、繼光香香雞）任一商品，即可獲贈6％的TGo點數加碼，總計適用兌換門市達440家。

同時，再推出「TGo會員三好禮」活動，11月30日前兌換9家指定飯店（義大皇家酒店、義大天悅飯店、台南友愛街旅館、旅居文旅、承億文旅、台中商旅、柯達大飯店、墾丁福華渡假飯店、耐斯王子大飯店）任一商品，即可獲贈100點TGo點數，兌換9家指定飯店500元以上現金抵用券，即可參加高鐵標準車廂對號座半價乘車票兌換券抽獎，共有150個名額；會員持已兌換500元以上現金抵用券入住指定飯店，還可再享飯店獨家好禮，讓「點數365」平台成為高鐵會員的生活好夥伴。

高鐵TGo會員除可享受指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康外，現在更可利用「點數365」平台，輕鬆兌換數百種商品。

兌換商品手續簡便，會員隨時隨地以手機進入平台，扣抵點數取得商品電子序號後，再至品牌門市持手機出示商品序號，即可輕鬆取得商品。

除了每次購買高鐵票都可以累積TGo點數，現在更開放中國信託、聯邦銀行、彰化銀行的信用卡紅利點數及7-11 OPEN POINT、中華電信Hami Point等，皆可轉換為TGo點數。

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