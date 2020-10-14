儘管亞洲各國近期的經濟增長及企業盈餘預計仍會因新冠病毒疫情爆發而受到挑戰，但霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）表示，基於各國政府及央行紛紛採取積極的財政及貨幣政策，油價及低廉的融資成本帶來的利多因素，有助於推動亞洲經濟持續復甦，為新冠病毒疫情過後的企業基本面帶來正面支持。

霸菱投資在14日下午舉行線上記者會，亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥作上述表示。

林素亥表示，新型冠狀病毒疫情不僅加快了科技的普及，亦打亂了人們的生活習慣，例如為了追求健康及安全，人們從公共交通系統轉向私人交通。儘管近期總經前景還面臨挑戰，但受惠於基本面良好。

另外，林素亥認為投資亞洲，東協絕對是不可忽略的區塊，東協國家擁有巨大的增長潛力，但目前尚未受到關注。東協最具吸引力之處在於其人口年齡分布、中產階層日益壯大等多項利多因素。隨著企業繼續將產能遷移到東協地區，以分散供應鏈，東協股市亦可能受到支持。此外，由於東協處於週期性復甦時期，加上結構性改革持續，政府又祭出支持性政策，為加大基建支出帶來支持，霸菱投資團隊從中看到了許多投資機會。

霸菱看好的投資主題包括：一、受惠於人口結構及中產階層消費。二、科技產業。三、可持續發展的產業。

霸菱表示， 亞洲是經濟增長最快的地區，而在區內生活的人口數要多於其他地區，所以亞洲中產階層消費將成為一個長達數十年的投資機會。然而，投資需要清楚了解的是，亞洲消費者是誰以及有何需求。而亞洲經濟充滿活力，在數位經濟時代處於領先與落後並存的狀態，從而也提供了一系列的投資機會。因此，亞洲科技在電子經濟領域（例如電子商務、金融科技等）及新基建推動因素方面均處於領先地位。

霸菱也指出，病毒疫情爆發，加上發生自然災害，如今年加州及澳洲發生的森林大火，已使人們對更可持續生活方式的需求更為殷切，尤其是無論如何都需要抑制碳排放。鑑於股東積極主義興起，加上科技進步令成本有所降低，有望推動市場對可再生技術的需求增加。

(工商 )