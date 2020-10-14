由外貿協會主辦的AMPA三展包括台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台灣國際機車產業展，將於10月21日至24日在南港展覽2館登場；2020年展覽聚焦汽車工業未來趨勢「自駕化」、「電動化」、「聯網化」及「共享化」，貿協亦將整合O2O虛實服務，助業者搶攻復甦商機。

今年AMPA將規劃9大主題展區及多項周邊活動，疫情下仍獲90家國內外業者支持、展出超過300多項產品和技術；其中，視訊採洽會已邀請到包含年營業額超過250億美元的歐洲第二大汽車零配供應商、德國知名改裝配件製造商SIP Scootershop及雪佛蘭巴西經銷商Nova Chevrolet等重要買主參加。此外，車聯網及電動車趨勢論壇，更匯聚近期跨界車輛產業的半導體巨擘輝達(Nvidia)與安謀（ARM）、攜手5G共頻共網的遠傳及亞太電信、積極與國內充電業者布局電動車市場的台灣捷豹（Jaguar）及屢獲國際學生方程式賽車佳績的清華大學等跨界分享產業技術與趨勢，預期三展四天將吸引逾5,000名國內外參觀者。

AMPA三展因疫情影響自今年4月展期延至10月，在國境未完全開放下，具有外銷導向的全球第4大汽配展，展覽規模確實縮減，但強化線上活動，服務有拓銷國內外市場及展示需求等90家業者。今年參展國內指標業者包括華城電機、拓連科技、大可電機及飛鳥車用電子等；在臺外商則有台灣昭和電工（Showa Denko）、台灣希悅爾（SEALED AIR）、台灣艾普凌（ABLIC）、台灣愛普生（Epson）及德州儀器（Texas Instruments）等。

因應防疫，貿協將於實體展期間推出一系列線上服務「AMPA Digital Plus Edition」，包含線上虛擬展、一對一視訊採洽會、線上論壇直播、線上新產品發表會及全新規劃的線上展場直擊，以零接觸及零時差方式增加參展廠商與國外買主的互動交流，更讓買主也能身歷其境，見證臺灣汽機車零配件與車電產業充沛的創新研發能量與彈性製造競爭力。

(工商 )