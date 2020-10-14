6大族群專輯歌手，現場Live演唱。（王志偉攝）

聽完專輯，黃子佼還大膽預測「明年會入圍金曲獎」，強調若沒有，就要退出演藝圈「2天」！（王志偉攝）

縣長徐榛蔚送黃子佼情人袋，也幫黃子佼太太準備情人袋，還貼心分別在袋子繡上黃子佼夫妻姓名。（王志偉攝）

「聽見花蓮6大原民族群古調與流行旋律激盪凝練，成就一首首經典優美的樂曲⋯⋯」，集結阿美、太魯閣、撒奇萊雅、噶瑪蘭、布農及賽德克族等族群，出版「洄海嵐山」專輯，呈現原民文化與生命力，縣長徐榛蔚今與藝人黃子佼共同啟動轉輪唱盤，專輯也將角逐明年金曲獎，黃子佼甚至大膽預測「明年會入圍金曲獎」，強調若未獲評審青睞，「我就要退出演藝圈『2天』」！

「洄海嵐山」族語音樂專輯，以花蓮在地角度出發，透過音樂詮釋族群脈絡，曲風多元也為古調注入全新生命力，共收錄拉卡·巫茂（賽德克族）、伊祭‧達道（太魯閣族）、騰莫言、基鬧 Tenmoy Cinaw（阿美族）、張小芳Savi Istasipal（布農族）、龐志豪（噶瑪蘭族）、耕莘.撒耘（撒奇萊雅族）等6位實力派歌手的音樂及創作。

徐榛蔚表示，專輯歷經14個月籌備，不論是最年長的伊祭.達道，及最年輕耕莘.撒耘，開始世代間音樂交流，迸出這張專輯特色。她說，音樂承載著族群的歷史記憶，一代傳承一代。

徐榛蔚表示，花蓮是台灣原住民族音樂的搖籃，縣府全力支持音樂活動，鼓勵在地社群多多辦理音樂活動帶動觀光旅遊產業，像是太平洋falifali音樂節、富里鄉的糓稻秋聲活動等運用在地特色，吸引國內外旅客來到花蓮旅遊。

專輯歌手現場Live演唱，主持人黃子佼說，這歌聲太動人，還自我調侃，聽完後直接想退出歌壇，因為實在「技不如人」，他還說，以他過去擔任金曲獎評審經驗，大膽預測「明年會入圍金曲獎」，強調若沒有受到評審青睞，「我就要退出演藝圈『2天』」！

徐榛蔚也期待在黃子佼的推薦下，專輯能夠大賣長紅！

「洄海嵐山」即日起於全台5大唱片行、光南大批發、佳佳唱片、誠品書店音樂館及博客來網路書店等各大唱片行實體上架，另網路數位平台KKBOX、friDay音樂、MyMusic、Spotify、Apple Music、YouTube Music Line Music等數位平台上架。

(中時 )