接種HPV疫苗後出現自體免疫疾病的案例陸續出現，國健署副署長吳昭軍今天表示，已進行台灣本土接種疫苗後的研究追蹤，預計民國110年中會有結果，並呼籲若是接種疫苗後有任何不適，都要主動通報。

女學生Bella（化名）在2016年時注射第二劑二價人類乳突病毒（HPV）疫苗後，出現自體免疫疾病，法院在2019年時判決認定衛福部應補償，為國內首件HPV疫苗申請預防接種受害的救濟行政訴訟。

民進黨立委林淑芬與台灣女人連線今天在立法院共同舉辦「她們本來就有病？HPV疫苗不良反應個案」記者會，與會者包括2位HPV疫苗不良反應個案的家屬與衛生福利部國民健康署的代表等。

林淑芬說，之前Bella提起訴訟後，勝訴的判決書上法官載明，施打疫苗有公共利益的存在；對於出現不良反應的個案，除了給予救濟外，也是在搜集資料做為未來改進疫苗安全性的參考。

她說，不挑戰疫苗的有效性和安全性，但有不良反應是事實，需要告訴大家該如何面對並取得協助。

不良反應個案Amber（化名）的爸爸說，衛福部應該在仿單和相關宣導上有更多說明，讓出現不量反應的孩子可以立刻尋求正確的醫療處置，並給予已發病的孩子及家屬們協助。

國健署副署長吳昭軍表示，在國健署推動公費HPV疫苗後，目前已經有15.3萬人次接種，有210例不良反應的通報，包括局部疼痛或是暈針等；目前已在進行對於台灣本土接種疫苗後的研究追蹤，報告預計在民國110年中會出爐；他也呼籲，小朋友接種完疫苗之後，無論有什麼副作用，都要主動和衛生所聯繫。

吳昭軍說，現在是以在學校中集體施打的方式，接種前會提供疫苗的效用、副作用和注意事項的說明。而小朋友施打疫苗後，需要留在現場半小時觀察狀況，沒有異狀才可以離開，後續若是身體不適，也可以在就醫時和醫師說明有施打子宮頸癌疫苗，醫生也會協助通報。

而Bella的爸爸詢問，目前對於個案有提供哪些協助。衛生福利部國民健康署癌症防治組的組長林莉茹表示，目前已提供推薦的小兒科與免疫風濕科醫師名單給全國的衛生局，如果施打疫苗後出現不良反應，可以透過名單上的推薦醫師來就近協助。

林莉茹也說，個案通報後，衛生局所的人都會去關心狀況，比較嚴重的個案也會請醫療院所和衛生局所持續提供服務，若是需要提出藥害救濟，也會請衛生局協助。1091014

(中央社)