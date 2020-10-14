台灣史上最大徵收計畫桃園航空城，市府宣布將於11月9日正式公告徵收，象徵邁入實質開發階段，屆時將禁止移轉買賣，補償方式有現金、土地或並行，提醒地主想領地一定要在公告1個月內提出申請，不想配地者將於12月23日前發補償費，預計本月下旬寄發通知給蛋白、蛋黃約1萬6700名地主。

地政局長陳錫禎14日在市政會議報告指出，桃園航空城計畫歷經多次都市計畫公展及審議，率全國之先辦理全區聽證，對於安置、搬遷補償及相關計畫內容召開超過200場公聽會及說明會，並採逐戶面訪、駐地工作站等多元方式加強溝通及說明，終於2018年完成都市計畫審議、核定抵價地比例及區段徵收範圍，今年4月通過土地區段徵收計畫審議、6月獲內政部核定，11月9日將正式公告徵收，桃園航空城計畫邁入實質開發階段。

陳錫禎進一步解釋，10月下旬會寄發徵收公告給蛋白約8300名和蛋黃區8400名地主，11月9日至12月9日、共計30日辦理土地區段徵收作業公告，受理地主申領抵價地作業，同時停止分割移轉、地上物增改建或增加種植農作物等，不想配地者，會在期滿後15天內發放補償費，因牽涉者眾，地政局也預計在12月15日至18日，以4天時間集中在桃園航空城聯合服務中心發放地價補償費，可當場領到支票，且土地跨蛋黃蛋白兩區者也能一併領取。

陳錫禎提醒，若地主不滿意徵收補償價格，可在明年1月8日前提出異議，市府將提請地價評議委員會復議；若土地有部分被切割在區段徵收範圍外，可在明年11月8日前申請一併徵收、現金補償。

地政局表示，市府同步辦理地上物協議價購和複估作業，172場說明會已辦完，市府祭出10大優惠措施，更全面拉高補償費，落實居住正義和先建後遷，力拚年底前完成複估作業，明年4月開始優先區搬遷、10月連同地上物拆遷完成，2024年10月達成安置及全區地上物搬遷，2027年底完成全區公共工程施工後辦理土地點交。

(中時 )