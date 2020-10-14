清寧陸橋外側車道汽機車共行，經常出現汽機車爭道場面，衍生安全顧慮。（謝明俊攝）

清寧陸橋路肩設有排水孔，路面不平，機車不敢靠邊行駛。（謝明俊攝）

清寧陸橋經常出現汽機車爭道畫面，加上行車速度快，許多長輩視為畏途。（謝明俊攝）

聯絡頭份竹南間重要幹道清寧路橋，從去年12月試辦開放機車行駛後，近日有民眾分別向縣議員廖秀紅、鄭聚然陳情，指稱陸橋外側車道汽機車混在一起行駛，陸橋兩端剛好都有路口紅綠燈，經常發生右轉汽車與直行機車爭道問題，衍生安全疑慮，縣議員已洽詢業管單位，以維護民眾往來安全。

據悉，清寧陸橋是為橫跨台鐵軌道所建，分別聯結頭份市中央路及竹南環市路等2條重要幹道，過去以安全為由禁止機車通行，所以往來機車都由平面地下道通過台鐵軌道，許多民眾多年來已經習慣這條通行車道，尤其年紀較長的長輩騎機車通行，有較安全的路徑保護。

去年間，有苗栗縣民代以還機車路權為名，要求開放清寧路橋給機車行駛，公路總局於是從去年12月試辦開放機車行駛陸橋，3個月後正式開通至今。

近日，苗栗縣議員廖秀紅、鄭聚然先後接獲民眾陳情反映，表示清寧陸橋兩端路口都有紅綠燈，陸橋外側車道汽機車同行，遇到路口綠燈通行時，直行機車與右轉汽車經常互相爭道，堵在路口，險些釀成車禍，希望有關機關能予改善。

另有民眾反映，清寧陸橋路肩不夠寬，加上路肩設有排水孔，路面不平，機車不敢太靠邊行駛，就是擔心壓到不平處失控摔倒，如果機車行駛外側車道，又擔心與汽車爭道，行車有壓力，還不如當初全部限定機車由平面道行駛就好，也造成部分長輩不敢由陸橋行駛，寧可由平面道通過較安全。

(中時 )