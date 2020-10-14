李治廷去年認戀混血女友。（圖／翻攝自李治廷、大聖打娛微博）

李治廷被拍二度帶女友上婦產科。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

33歲李治廷因外型被封為「小王力宏」，他曾與范冰冰傳緋聞，去年他首度正式認戀圈外混血兒女友，並表示因為自己是她初戀，為了保護女友才沒第一時間公開。近日李治廷被拍二度帶女友上婦產科，女方小腹微凸，孕味濃，被質疑好事近。

李治廷先前在《武媚娘傳奇》以唐高宗一角走紅，他和劇中女主角范冰冰更是從合作電影《一夜驚喜》就多次爆出秘密交往，但後來范冰冰認戀李晨，和李治廷不了了之。李治廷之後上小S主持的《姐姐好餓》，被問：「聽說採訪你不能提到一個女明星的名字」，小S還故意問是「李冰冰」？他打趣回：「范」，但開玩笑脫口「范瑋琪」當擋箭牌，小S後來質問兩人是否曾交往？李治廷不承認也不否認，僅說：「不要那麼直接」。

去年李治廷被拍和朋友聚會上，和一名五官深邃的混血女子擁吻，李治廷後來在微博上認戀，介紹女方是大陸籍混血兒，「迪拜（杜拜）長大而且我是她初戀，所以很不想曝光」，又指：「她不是行內人/網紅，希望大家不要再對她做出評論。以下的路，希望大家還是多關注我的作品，我會繼續努力做個好男人，好演員」。

今年8月，李治廷被拍帶女友現身北京某間知名婦產科醫院，高圓圓、那英先前都在這家醫院生產。據《娛樂有飯》報導，李治廷近日二度現身婦產科，女方穿黃色寬鬆上衣，肚子有些隆起，小倆口疑似來做產檢，但對此，李治廷暫無回應。

(中時新聞網)