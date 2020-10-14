被喻為「道路殺手」的人手孔蓋，嚴重影響民眾騎行安全。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

被喻為「道路殺手」的人手孔蓋，嚴重影響民眾騎行安全，台南市政府工務局嚴格要求管線單位針對8米以上路口，所有路面孔蓋抗滑值皆需符合50BPN規定，調查統計，需改善人手孔蓋數量約2萬5000個，總經費約12億元，市府預計花3年逐步達標。

台南市政府積極推動路平專案，每年編列數十億元經費維護道路平坦舒適外，更重視道路交通安全，其中，路面孔蓋易打滑造成騎士生命威脅狀況，工務局從今年1月起要求各管線單位，面積大於900平方公分的新設孔蓋或路平專案、市道及大區道路面改善工程，無法配合下地之孔蓋抗滑值皆需大於等於50BPN，截至目前，已改善328個。

工務局指出，已要求各管線單位針對8米以上路口面積大於900平方公分之孔蓋，如實調查需改善之孔蓋數量，自110年起預計以3年為目標，並每季辦理滾動式列管檢討，將需改善孔蓋之抗滑值逐步提昇至50BPN以上。

工務局表示，為更強化道路平坦舒適度及安全性，除要求提昇孔蓋的抗滑值外，8米以上路口如抗滑值無法改善至50BPN以上者一律要求下地。另執行路平專案的道路也要求各管線單位原則必須孔蓋下地，待日後依需求再以人手孔新工法規定提升至路面；這項措施除縮短施作工期外，道路滾壓及拉平可更確實，以達提升路面品質及使用年限。

(中時 )