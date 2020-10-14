由清景麟教育基金會、與國立屏東科技大學森林系發起的「出發，種樹去」，植樹造林活動，獲得全國農業金庫與太麻里地區農會響應，14日由清景麟建築團隊董事長林聰麟、農業金庫總經理嚴漢明、國立屏科大森林系主任王志強、以及太麻里地區農會總幹事莊慶輝等人帶隊，前往台東達仁林場，實踐「里山倡議」精神，並強化民眾對綠能減碳的意識。

清景麟建築團隊董事長林聰麟14日表示，近年來，氣候變遷已成全世界關注的議題，環境教育是國際共通的語言，台灣森林面積共約219萬公頃，植樹造林肩負國土保安、減碳增氧等重大意義。

他說，「出發，種樹去」植樹造林計畫，今年是第2年舉辦，透過國立屏東科技大學森林系專業學術規劃，選定合適的氣候及場域，種植對環境有益的苗木，實踐「里山倡議」精神，並由校方多位研究夥伴陪同指導，強化民眾對綠能減碳的意識。

林聰麟指出，去年初次舉辦，種植千株苗木，存活率達到90％以上，今年邀請更多企業一起參與，希望這股環境保護風潮，可以在企業間發酵。

農業金庫總經理嚴漢明肯定此一行動，也帶隊參與，他說，農業金庫與鄰近的太麻里農會，攜手植樹，期待明年此時，能看見這些樹木茁壯成長，為台東生態環境增添新的氣象，這也是農業金庫投入社會公益，善盡企業社會責任的展現之一。

(工商 )