各國衝刺新冠肺炎疫苗研發或採購，衛福部長陳時中今（14）日表示，政府的策略是多方投資，且重複投資也在所不惜，因為不見得每個疫苗都能成功、供應時序也不定，重複投資是必要的。疫苗要快速取得，但不見得要快速的施打，將根據國內外報告動態調整政策。

政府對疫苗的國內生產、國外採購都同等重視。陳時中表示，政府對國產疫苗寄予厚望，因應未來疫情可能將「常態化」，在需要長期施打的情況下，政府希望在國內能穩定生產，因此台灣擁有自製疫苗的能量很重要。

至於東洋藥品取得德國BioNTech新冠疫苗的台灣代理權，陳時中說，這要區分四個層面。一是技術性；二是專業性，將由食藥署審查其臨床報告。

三是商業層面，也就是東洋與原廠的談判，指揮中心也提醒東洋有關陸資、疫苗生產地的問題，也就是台灣一直以來都是禁止「大陸製血液製劑、疫苗」。第四是與疫苗的冷鏈問題，東洋準備要建廠，衛福部將積極協助。

(工商 )