華碩布局智慧醫療領域「軟」、「硬」兼施，2020年8月正式在台上市、結合健康數據量測功能的智慧手表ASUS VivoWatch SP，成功導入秀傳醫院的高級健檢服務。透過運用ASUS VivoWatch SP／SE健康表，除了可以改善兩次健檢間難以持續管理的問題，經由ASUS HealthConnect APP，亦可即時掌控個人血壓、情緒壓力、運動與睡眠品質等健康資訊，為穿戴裝置結合預防醫學服務上一層。

華碩營運長謝明傑表示，健康及醫療穿戴裝置是華碩在智慧醫療領域的發展重點，以早期檢測為核心，整合領先業界的偵測技術、人工智慧、雲端平台等科技，結合專業醫療，為用戶規劃量身訂作、長期追蹤的健康方案。

秀傳醫療體系總裁黃明和則指出，秀傳醫療體系以視病猶親為宗旨，對於醫療技術、新知和設備不斷求新，並積極發展國際醫療。其中，高級健檢除擁有專業醫療人員和尖端科技設備外，亦期望與華碩深化合作、導入ASUS VivoWatch後，能讓用戶享有全方位的健康服務。

秀傳醫院並推出結合ASUS VivoWatch SP／SE健康表的「EVIP高級健檢服務」，更安排專屬個管師動態追蹤，隨時與用戶雙向溝通、管理健康狀況。

ASUS VivoWatch SP專為全天候配戴設計，擁有長達14天的電池續航力，及獨家的電學與光學雙感測器，提供心率、運動血氧、脈波指數、身心平衡指數、舒壓指數等完整健康資訊，藉由ASUS Health AI技術，協助使用者以更有效率的方式獲得個人健康數據。

此外，ASUS HealthConnect APP能讓用戶即時檢視血壓及健康趨勢，並具備藥、有氧運動心律、每日步數、卡路里消耗、女性健康周期及久坐叮嚀等提醒功能，可與家人分享健康生活圈，關心彼此的健康情況。

(工商 )