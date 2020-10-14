「中天新聞台」的衛廣電視執照今年12月到期，主管機關NCC將在10月26日舉辦聽證會。國民黨立委鄭正鈐今天表示，NCC打算把中天換照，但為了看起來不是「獨裁專制」，因此召開聽證會，演一場「公正廉明」的戲，另行政院長蘇貞昌先逼退有任期保障的NCC前主委詹婷怡，後又震怒使得NCC收回同意台數科成立新聞台決議，質疑蘇揆真的從未介入NCC？

鄭正鈐在臉書表示，NCC針對「中天新聞台」換照爭議，破天荒要在10月26日召開聽證審查，聽證結果具有約束主管機關的效力。他說，聽證程序主要適用於行政機關做成不利益決定，尤其是不利處分或授意處分的撤銷時，提供當事人進行答辯或防禦的機制。

鄭正鈐解釋，這個意思就是，NCC打算把中天撤照，但為了看起來不是「獨裁專制」，所以找了一些專家學者做做樣子，進行聽證程序，讓中天這個當事人有一個機會可以答辯。簡單說，就是演一場「公正廉明」的戲。

鄭正鈐指出，整個聽證程序是由主持人掌控，主持人應本中立公正的立場，但擔綱聽證會主持的NCC委員卻是親綠的學者林麗雲和王維菁。這二位新科委員，除了早已顯露出對「中天」的好惡，在總統府前陣子的外流密件中，甚至被提及肩負「處理中天」重任。

針對行政院指稱閣揆蘇貞昌從未介入NCC的說法，鄭正鈐表示，蘇貞昌上任後，先逼退「有任期保障」的NCC前主委詹婷怡；今年3月初NCC通過台數科申請將旗下頻道變更為新聞台，引發蘇貞昌震怒，結果NCC竟在一個星期後翻盤、迅速否決了原有的同意案。他質疑，NCC真的是一個「獨立機關」、蘇貞昌真的從未介入？

鄭正鈐痛批，台灣已解嚴30幾年，政府仍然以行政干預手段妨害媒體言論自由，民進黨在野時說要百分百言論自由，執政後卻只有力挺民進黨政府「好棒棒」的言論自由。

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(中時新聞網)