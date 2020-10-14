「日月潭Come！Bikeday花火音樂嘉年華」即將於10月17日熱鬧開唱，免費且豐富的活動連年吸引民眾參加，南投警察局也同步公告日月潭周邊交管資訊，集集分局表示，活動期間管制包括禁止車輛駛入區和管制停車區域。

禁止路邊停車的路段為台21線公路60公里至64公里路段；開放路邊停車路段： 台21線64K＋300往頭社方向四線道外側車道。時間為10月17日及11月7、14、21日下午4時時至晚上10時。

禁止車輛進入地點自中山路與中興路口起，往中興路方向禁止車輛進入（當地住戶及住宿旅客除外）。管制時間為10月17日下午4時時至晚上10時。

名勝街、義勇街、水沙連街等潭區周邊為行人徒步區，禁止車輛進入。管制時間11月7、14、21日下午 12時至晚上9時。

集集分局分局長康健浚呼籲，上述徒步區內外日月潭周邊商家切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、店招牌等路障，集集分局將加強勸導、取締，以維護遊客安全。

花火音樂會備有免費接駁車，提供「進場」及「散場」接駁服務，接駁車輛前方將懸掛「嘉年華免費接駁車」及「路線名稱」字樣，請配合現場人員引導搭乘，建議民眾多加利用接駁車前往會場。

(中時 )