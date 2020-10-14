基隆一名黃姓男子收購漁貨轉售牟利，2018年不滿其他業者獲利，多次找來數十名小弟，以威脅、暴力方式搶貨，更持彈簧刀砍殺魚販、妨害他人行動自由，檢方依恐嚇危險安全、強制、傷害等罪起訴。

黃男是某水產公司的領頭人，主要在八斗子漁港收購漁貨，再出口到中國販售獲取利益，2018年9月因不滿同業呂男與他競爭，在新北瑞芳區深澳漁港漁會冷凍庫前，持類似戒指虎的器具朝呂男頭部毆打，造成呂男頭、手多處撕裂傷，更對他恐嚇說，「以後我的魚你不准碰，不要再被我遇到」。

同年12月黃男發現同業沈男在八斗子漁港收購漁貨，教唆約20名小弟將他包圍，並要求將收購漁貨全數交出，沈男則反嗆要黃男先歸還日前積欠的173萬元貸款，黃男惱羞成怒，使用彈簧刀刺向沈男手臂、腹部，更唆使小弟動手，導致沈男右肘11.5公分撕裂傷，肌肉及部分肌腱撕裂傷、腹壁2公分撕裂傷、右手腕2公分撕裂傷等。

黃男時常教唆數10名小弟在八斗子漁港欺負同業魚販，涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，但檢方認為，沒有證據足以證明其具有持續性的結構性組織，此部分予以不起訴處分，最終將黃男及其小弟共9人，依恐嚇危險安全、強制、傷害等罪起訴。

(中時 )