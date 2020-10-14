台北市議員徐巧芯經常針砭時事，昨（13）日網友私訊他，「謝謝妳幫我們七年級生年義務役說話」，加上前天PTT上「七年級生得罪了誰」討論串引起熱議，讓她感觸很多。

徐巧芯在臉書表示，許多七年級生的共同回憶，是2014年那場太陽花學運，還有那時林林總總的各項抗議，站上街頭訴說著的除了服貿協議之外，還有很多不滿，熱血抗議高房價、低薪水，要求居住正義、守護食安、年金改革……，這個世代是如此的熱血，敢於站起來對抗心中所認為的，戰後嬰兒潮世代帶來的種種不公不義，確實需要很大的勇氣，但認真說起來，就是歸因於這個世代的否定，才擊垮了國民黨政權。

在政治上，徐巧芯說，當時的民進黨與社會運動團結在一起，從2014年一路過關斬將到現在，但如今，怎麼在網路上感嘆「七年級生得罪了誰」？是不是有種一切並沒有變得更好呢？先前被販賣給我們這個世代的夢想，又達成了多少呢？民進黨是怎麼讓大家相信的，那些年輕的社運領袖不斷說，只要國民黨倒了，台灣就會好了，「容我再問一次，真的嗎？」

徐巧芯指出，結果是實價登錄新制等了好久卻只聞樓梯響，年輕人一樣買不起房，大多數人也沒感受到薪水有什麼明顯變化，勞健保會不會破產政府避而不談，監察院長必須「大菊為重」，夸夸而談清廉但貪最大的是蘇震清，標案沒有利益迴避交給「自己人」評委來決定。另一方面，萊克多巴胺豬肉卻說開放就開放，教召的年限卻說延長就延長，南鐵東移說拆就拆，更可悲的是，當年訴求「兩岸協議監督條例」不知道在哪，早已打入冷宮。

此外，徐巧芯也提到，太陽花領袖好幾個都當了立委，林飛帆成為民進黨的實質掌權者，但沒有任何一個人打算回憶起那段過往，負起責任完成當時的使命。丁允恭疑「權勢性交」，昔日的女權領袖因已成為民進黨立委，只好躲幾天再出來說「自己不是糾察隊」。

昨日南鐵東移被強拆，老婦的眼淚也沒有等到曾說「對賴清德失望」的林飛帆，屏東一名原民長老為自己家園自焚，卻無人聞問。徐巧芯表示，七年級生都以為民進黨政府會給他們一個好的未來，可等到的是與年少時差不多的條件，卻被迫承擔更多的責任，就連當前兩岸緊張，保家衛國的責任也要優先找七年級扛。

七年級生得罪了誰？... 由徐巧芯發佈於 2020年10月13日 星期二

(中時新聞網)