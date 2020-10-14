台南市學甲區爐碴掩埋案鬧得沸沸揚揚，坊間擔心生產出爐碴米。台南市議會定期會14日進行一整天的「學甲區爐碴掩埋案」專案報告時，環保局長謝世傑、農業局長謝耀清一再強調，直到目前為止，經土壤及地下水背景值採樣化送驗，8大重金屬都沒有發現超標。但多位議員均質疑環局的採樣地點及檢測方法，要求使用「全量分析法」重驗，並請檢調調查業者名下的6筆土地，確保沒有汙染及食安問題。

據查，接受6家鋼鐵廠委託處理爐渣的學甲明祥馨公司，被檢舉違法將3.3萬噸的爐碴再利用的產品粒料放置在農地上，市府環保局限令180天內清除完成，該公司已於9月4日開始清除，環保局也派員現場監督及抽驗檢測。但因外傳業者利用人頭公司租地非法掩埋大量爐渣，導致當地產出有毒的玉米、稻米等農作物，造成人心惶惶，南市議會除為此組專案小組調查外，也安排相關單位於14日進行專案報告。

會中，謝世傑、謝耀清均指出，2015年農委會在學甲農地採取4個稻米樣品檢驗，結果鎘、汞、鉛均未檢出，其餘重金屬含量均低於國內外農產品背景值。另外，從2015年事件爆發迄今，該農地也都沒有再耕作過，至今更沒有檢出有毒農產品。

至於今年3月17日檢方指揮前往學甲大灣段等3筆土地開挖採集7組樣本送驗TCLP重金屬都沒有超標；今年7月29日環保局對前述3筆土地，採取土壤樣品進行重金屬全量檢測，也都沒有超標；9月14日隨同議會專案小組會勘時，在2處積水池採2組樣品送驗檢測重金屬、PH值亦無超標；9月18日再對大灣段3筆土地進行土壤及地下水背景值採驗均未超標。

不過，蔡育輝、穎艾達利、林易瑩、陳怡珍、李鎮國、林美燕、蔡淑惠、王家貞、郭鴻儀、方一峰、林燕祝、陳昆和、曾培雅等多位議員，對環保局的說法有所質疑，除認為汙染時間長達多年，卻僅在深表土採樣並不妥當，應該繼續於原生土壤下挖檢測，並進行全量分析才能服眾外，環保局也有義務檢視案場周遭所有農田，並向社會大眾保證學甲區的農作物安全無虞。

另外，多位議員也強調，明祥馨公司違法堆置3.3萬噸的爐碴粒料在農地，如此巨大的數量造成嚴重環境威脅，環保局竟然僅裁罰7萬2000元，與一般裁罰民間小公司的金額不成比例，社會輿論無法接受，要求環保局深刻檢討。

最後，建設委員會彙整議員意見後，主席李文俊作出結論如下：

一、請市府於農地違法使用方面，處理原則必須一致，並應符合比例原則，並對爐碴一案儘速完成後續相關處置。

二、請市府確實針對爐碴問題積極處理，加強檢測與管制，並公知大眾爐碴種類及其用途。

三、請市府針對此案擴大學甲區農地調查，實際瞭解農地使用狀況，以維護農民與農作產物權益，恢復當地農民與農作產物名聲。

四、請市府針對業者歷年收受爐碴的總數量、再利用情形及流向查明追踪處理。

五、請市府就爐碴掩埋案地再多作採樣檢測、比對，指定具第三公信力檢測單位，會同議會現場採樣以更嚴謹態度確認土壤及地下水是否有污染情形，並將檢測結果公佈於網頁。

六、請市政府持續要求明祥馨公司加速清理大灣段農地爐碴粒料於109年底前完成，並應追踪業者清理之爐碴後續銷售進度及流向。

七、請環保局針對大灣段案地旁另有地號1737、1749、1751、1752、1753、1755等6塊農地，進行查證是否使用爐碴粒料及相關檢測，確保農地無污染疑慮。

八、針對學甲工業區使用爐碴粒料情形，請環保局積極處理採用透地雷達或其他偵測儀器調查使用範圍，並會同經濟部工業局確認是否符合再利用規定；若涉及違法填埋，則依法要求清理義務人移除，並配合司法檢調單位辦理。

九、請地政局提供明祥馨負責人郭再欽現有名下土地資料，由環保局進行查證是否亦有違法使用爐碴粒料之情形。

(中時 )