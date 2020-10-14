新北市約有3700餘間宮廟，其中7成以上沒有建照、使用執照，以致無法接用水電，必須借用鄰居的水電維持，經市議員劉美芳提案修正「新北市未領得使用執照建築物申請接用水電辦法」，並於今年9月通過頒布，約1500間宮廟符合條件可提出申請，板橋廣和福德宮則是第一間通過審核的宮廟，終可合法接用水電。

鑑於大部分宮廟都具歷史背景，是民眾的信仰中心，無法合法接用水電確實不便，劉美芳遂參考桃園市作法，提案修正「新北市未領得使用執照建築物申請接用水電辦法」，並於今年9月完成修訂並頒布，在2009年6月24日前設置的宮廟，且建築本體不超過50平方公尺，可向區公所提交接用水電申請函，審核通過後依函向台電、自來水公司申請水電。

劉美芳表示，民政局雖是宮廟的主管機關，但無使用執照的宮廟接用水電的部分則需其他相關局處協助配合。桃園市前幾年已修訂接用水電辦法，造福許多土地公廟可合法申請接用水電，這次新北市修訂後也將造福許多宮廟。

(中時 )