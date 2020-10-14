受惠於分階段重啟商業活動帶來的提振，新加坡第三季經濟萎縮減緩。

為了防止疫情擴散，新加坡在4月7日至6月1日實施封鎖措施，並自6月2日起展開第一階段解封，於6月19日啟動第二階段開放。

新加坡貿易和工業部周三公布初估報告，第三季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮7.0%，較第二季的負成長13.3%緩解許多，但仍遜於經濟學家平均預估的年減6.8%。

與前一季相比，新加坡第三季GDP經季調後成長7.9%，遠優於第二季的季減13.2%。

報告並指出，該國製造業產出繼第二季萎縮0.8%後，第三季較去年同期反彈成長2.0%。第三季營建業產出年減44.7%，較第二季的萎縮59.9%改善。第三季服務業產出下滑8.0%，亦較第二季的年減13.6%回穩。

新加坡貿易和工業部並表示，未來該機關將報告非年率化經季調之按季成長率，而非經季調後之季增年率。

(時報資訊)