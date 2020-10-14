群創(3481)將於10月15日舉辦2020產品合規暨感謝供應商大會，以「永續核心．共存共榮」發揮企業影響力。暨上個月群創獲頒「2020 SGS CSR Awards氣候變遷管理卓越獎」，持續聚焦聯合國永續發展目標(SDGs)「氣候行動」，串連近500位供應鏈精英，強化綠色競爭力，致力經濟與環保雙向永續發展。

因應新型冠狀病毒影響，群創今年產品合規供應商大會首度以網路方式進行，預計將有來自各地近500位供應商上線參與。會議目的為引導和協助供應商積極了解電子行業產品安全及環保法規最新要求，確保群創生產製造的產品能夠滿足客戶，並符合每個市場的法律及法規要求。

面對全球氣候變遷，群創以「永續核心．共存共榮」為軸心理念，降低環境衝擊，相較2018年，群創2019年單位投片面積用水降幅6％，全氟化物(FCs)排放量減幅約6.1％，並長期目標挑戰2025年溫室氣體排放強度較2016年下修30％的目標。2018年群創與群創教育基金會即發起「供應商攜手抗空污」活動，2019年盤查107家供應商於2018年空污排放情形，瞭解其排放合規、排放量及減排規劃等，敦促減量，今年持續此活動，發揮企業影響力。

群創教育基金會董事長王志超表示，參與群創「供應商攜手抗空污」活動的供應商，2017～2019年間推動四大空氣污染物減量成果為揮發性有機物(VOCs)合計18.93公噸；粒狀污染物(PM)合計0.34公噸；硫氧化物(SOx)合計26.28公噸；氮氧化物(NOx)合計1.87公噸，對於踴躍參與減量的供應商依其企業環保管理制度完整度、環境友善推動及參與群創抗空污計畫所執行自主減量成果，其中台灣捷時雅邁科、三福化工及奇美實業為抗空污最佳夥伴。

(時報資訊)