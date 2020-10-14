28歲美國饒舌歌手卡蒂B（Cardi B）日前和丈夫Offset二度鬧婚變，甚至斷言「沒有和解的可能」，沒想到近日她開生日派對，兩人又破鏡重圓，在夜店玩得超嗨，連裸照都失手上傳網路，掀起軒然大波。

卡蒂B歡慶28歲生日，原本感情失和的老公Offset，趁機送上價值3000萬的名車，樂得她當場親吻對方，迅速解除婚姻危機。隨後一群人到脫衣夜店瘋玩，從夫妻倆的IG限時動態中，卡蒂B化著濃艷妝容，身穿超低胸洋裝，露出G級凶器，腳上的恨天高跟鞋狠踩一箱鈔票，甚至將錢灑在地板上，鏡頭也不停拍攝閃亮亮的首飾和鑽錶，作風奢侈又豪氣。

可能是玩到失去理智，卡蒂B凌晨時突然在IG限時動態上傳自己半裸躺著的照片，胸前春光外洩，樂得網友瘋狂截圖，開始用貼圖惡搞裸照。

事後她緊急刪除照片，PO出一張黑底白字的懊悔文，並在Twitter上傳一段錄音，承認自己手滑誤傳，懊惱的說：「上帝啊，為什麼你要將我創造得這麼愚蠢和低能？為什麼？為什麼？為什麼？不過我不會再去想這件事，ok？這都不是第一次了，我以前還是一個脫衣舞讓！」

(中時新聞網)