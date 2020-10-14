國際貨幣基金（IMF）昨天發布最新《世界經濟展望報告》，台灣因為防疫有成，今年的經濟成長估值從先前的-4％上調至零成長，是亞洲4小龍唯一今年GDP成長率預測獲得上修的國家。不過，IMF卻將台灣標示為「中國的一省」，外交部對此表達高度遺憾。

外交部肯定IMF在其全球數據地圖(DataMapper)中將台灣的數據資料與中國分開列示，符合兩岸互不隸屬的現狀；不過，對於IMF在圖中以不當稱呼我方為「中國台灣省」(Taiwan Province of China）一事，外交部表達高度遺憾。

外交部呼籲IMF應秉持專業、維持中立，立即更正。外交部已經指示駐美國代表處與IMF交涉，表達我方的嚴正立場。

外交部指出，對於包括IMF在內的聯合國體系機構在中國施壓下，長期以「中國台灣省」等貶抑名稱指稱台灣，外交部表示強烈遺憾與不滿，除將繼續向聯合國體系抗議並要求更正之外，也將持續爭取更多的國際支持，共同敦促聯合國體系改正不當貶損我方的作為。

(中時 )