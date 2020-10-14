正妹穿爆乳內衣，肯定讓男生看了心花怒放、小鹿亂撞，可是如此「美景」若突然被腋下兩團黝黑腋毛破壞，原來的養眼畫面恐怕瞬間崩壞。
一名女網友在臉書社團Dcard發文表示，自己在滑手機時，看到內衣廣告便停了下來，心想「哇！是前扣式的耶！感覺整個會爆乳」，當她看得正開心時，突然發現女模特兒雙臂腋下竄出一大撮「黑森林」，讓她當場傻眼，直呼「哇噻……下巴掉下來兩秒」。
原PO受到驚嚇後仔細一看，原來女模特兒腋下竄出的兩團「黑森林」原來是頭髮，因為長髮留到腋下的長度，乍看之下才會誤以為是「腋毛」。知道自己看走眼，才讓她鬆了口氣笑噴：「我以為網美這麼狂，都沒在刮腋毛的，自己蠢成這樣我也是醉了。」
此文一出，立刻引發網友熱議，「第一眼真的會看錯…」、「超級像的」、「看完笑到歪腰」、「毛毛炸出來惹」、「這是腋毛不拔的典故」、「每次滑到這個廣告都會看好幾次」；但也有網友表示「其實不刮也沒關係」、「沒刮就沒刮，喜歡野性美」。
(中時新聞網)
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