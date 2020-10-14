台灣大宣布 16日晚上8點開放i12預購 16:222020/10/14 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球果粉期待已久的蘋果新一代iPhone 12系列14日凌晨正式發表，台灣大哥大14日宣布，本周五（10月16日）晚間8時起，全通路包括網路、實體門市，以及momo購物網和myfone購物網正式開放iPhone 12系列預購。 相較於其它電信公司預約、預購一起來，台灣大選擇直接預購。 另外，10月23日，台灣大全通路將正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。 (工商 ) #台灣大 #全球 #預購 #iPhone #全通路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 iPhone12 Pro系列升級外再便宜2000元 16日起台灣開放預購 05:192020/10/14 生活 《通信網路》蘋果iPhone12預約 遠傳開第一槍、11點啟動 10:332020/10/14 財經 台灣之星開放預留資料 申辦iPhone 12、AirPods Pro享半價 11:052020/10/14 生活 IPhone12亮相 遠傳今11點開放線上預約 11:392020/10/14 生活 《科技》電信業大車拚 iPhone12預約時間出爐 14:312020/10/14 財經 遠傳揭曉iPhone 12預購成果 最受歡迎機種與顏色出爐 17:222020/10/14 科技 iPhone 12 預約超熱 中華電信官網塞爆 不到1小時額滿 15:192020/10/14 財經 iPhone 12來了！台灣之星凌晨3點搶先開放留資料享優惠 10:422020/10/14 財經 iPhone 12開搶倒數 中華電信下午3點預約開跑 13:122020/10/14 財經 首都大飯店建國旗艦館11月1日歇業 復業時間不確定 18:452020/10/14 旅遊 財經熱門新聞 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 iPhone12準備大啖陸市場！都用台積電5奈米 華為新機被打趴？ - 財經 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 《光電股》茂迪TOPCon高效模組首展 發電效益大升30％ - 財經 - 時報資訊 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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