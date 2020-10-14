全球果粉期待已久的蘋果新一代iPhone 12系列14日凌晨正式發表，台灣大哥大14日宣布，本周五（10月16日）晚間8時起，全通路包括網路、實體門市，以及momo購物網和myfone購物網正式開放iPhone 12系列預購。

相較於其它電信公司預約、預購一起來，台灣大選擇直接預購。

另外，10月23日，台灣大全通路將正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

(工商 )