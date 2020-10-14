齊唰唰萬瓶齊砸，國道3號和美交流道大貨車過彎甩落600箱啤酒。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

齊唰唰萬瓶齊砸，國道3號和美交流道大貨車過彎甩落600箱啤酒。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

齊唰唰萬瓶齊砸，國道3號和美交流道大貨車過彎甩落600箱啤酒。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

齊唰唰萬瓶齊砸，國道3號和美交流道大貨車過彎甩落600箱啤酒。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

齊唰唰萬瓶齊砸下起玻璃暴雨來！和美交流道又出現奇觀，曳引大貨車14日11時41分，行駛國道3號南向192公里處、入口匝道時，車上裝載860箱啤酒突然嘩啦啦的洩落到10樓高地面，掉落600多箱，過路人看到萬瓶齊砸，不禁想問，這駕駛是醉了喔！「又是貨品沒綁妥肇禍」。

和美交流道彎道角度大，已經發生過多起車輛過彎時，失控翻覆，或是車上載運的貨物掉滿地，但特別的是這次掉落全是啤酒，部分玻璃瓶占用匝道外路肩及部分車道並造成後方來車回堵。

國道七隊獲通報後，立即派遣巡邏車及緩撞車，並通報中區交控調派事故處理小組於後方警戒，初步調查，駕駛並未酒駕，也未與其他車輛發生碰撞，大隊快官分隊處理中。

這次嘩啦啦狂掉酒瓶，砸落的數量實在太過於龐大了，都是空瓶，但不少酒瓶破碎一地，動員五爪機回收，橋墩下的酒瓶到了下午三點半都還尚未數理完畢，但是國道約在下午兩點就排除狀況。

國道七隊呼籲車輛行駛於高速公路時，應先檢查車輛並捆紮覆蓋貨物牢固，避免飛散掉落，以確保其他用路人行車安全。

依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

下起玻璃暴雨 國3和美交流道大貨車過彎甩落600箱啤酒

(中時 )