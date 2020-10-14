國民黨革實院院長羅智強昨天接獲爆料，指「中天電視台關定了」。國民黨中常委陳克威等人今在中常委臨時提案，主張此事不只關係一家電視台，而是新聞自由及言論自由，建議黨中央成立專案小組強力監督。國民黨文傳會主委王育敏會後轉述，此事涉及台灣言論自由與媒體第四權的問題，主席江啟臣已裁示黨團、智庫與政策會來研議規劃。

國民黨中常委陳克威等20位中常委今在中常會臨時提案及連署，直指外傳民進黨政府要撤銷中天新聞台執照、把頻道讓給親綠媒體經營，此事非攸關新聞自由、言論自由，以及我國民主發展良窳，要建請黨中央成立專案小組，窮盡各種方法強力監督，不容貽羞國際、戕害民主的惡例發生。

王育敏會後轉述說說，除了江啟臣一開始在中常會談到提及中天換照議題外，會中也有多位中常委針對後續的審照發言關心，因此希望成立專案小組，江啟臣也責成相關單位研議規劃，希望能讓大家知道，台灣是有言論自由、民主法治的國家，保障言論自由是台灣最重要的價值，不能因為民進黨執政而扼殺媒體的新聞自由、民眾的言論自由。

與會者表示，會中包括邱素蘭、劉大貝、侯彩鳳等多位中常委都發言關切此事發展，認為攸關第四權監督的民主機制；江啟臣也認為中天若被關台，將引起國人憤慨，也成國際恥辱，因此對陳克威等20位中常委連署提案迅即作出裁決。

(中時 )