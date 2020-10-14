某報前娛樂記者邵姓男子，對外佯稱寫業配文可低價代購名牌，向至少5名被害人詐騙近千萬得逞，遭依多件詐欺罪起訴。台北地院審結，依詐欺罪重判邵男4年徒刑，其他罪名則合併判1年4月徒刑，得易科罰金48萬5000元，可上訴。

被害人提告指出，因邵男出手闊綽，又表明記者身分，才會信以為真，託邵男代購勞力士名錶、名牌行李箱等商品，但下訂後遲遲沒交貨，後來得知還有其他人受害，才知受騙。不過，邵男否認犯行，表示只是誤會，他一定會還錢。

邵男遭起訴後，已遭所屬的報社開除。北院審理時，因邵男提不出代購資料，錢也沒還給被害人，法官因此不採信辯詞，今依詐欺等罪判刑。

其中1名受騙的李姓男子今到庭聆判，得知結果後，認為台灣的詐欺罪刑度實在太輕了，表示已另提附帶民事求償，只希望能把損失的錢拿回來。他被騙了95萬元，邵男還了一些，現在還欠約65萬元。

李男並說，邵男到了約定的還款日期，或是開庭當天早上，都會打電話給他，強調一定會還錢，今天早上也有接到邵男電話，稱「上次說的票拿到手了」，過3天可以兌現，雖然邵男沒有搞失蹤，但每次都會跳票，讓他很無奈。

(中時 )