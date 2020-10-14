國際貨幣基金組織（IMF）昨發出警告，如果新冠病毒危機持續存在，且經濟復甦所需時間長於預期，股市可能在未來幾個月遭遇重創而大跌。

根據《CNBC》報導，股市已自9月低點反彈，今年迄今普遍走高，如標準500指數自年初以來上漲了約8%，以科技股為主的納斯達克指數同期上漲了30%以上，這種積極的表現，與因疫情造成的嚴峻經濟現實呈現了強烈對比。

IMF貨幣及資本市場部門主管艾德里安（Tobias Adrian）周二在部落格指出，金融市場與疲弱的經濟活動、不確定的前景之間存在脫節，而金融市場的股市估值一直在上升。

Adrian警告，只要投資者相信市場將繼續受益於政策支持，資產估值就可能在一段時間內保持高位。儘管如此，特別是如果經濟復甦被延後的話，資產價格有急劇調整或週期性波動的風險。

不過，他並不是唯一一個關注市場和經濟之間明顯脫節的人。擁有預測衰退經驗的金融分析師Gary Shilling，也曾在夏天時警告，股市可能會出現上世紀30年代那樣的下跌，因為經濟復甦，看起來比許多投資者最初預計的時間更長、難度更大。同時，Bespoke Investment Group也發出警告，這是「市場盤整的典型跡象」。

報導指出，Adrian昨受訪時也指出，金融市場在新冠肺炎期間的表現非常出色，我們確實看到許多資產的估值過高，包括部分股票。

他說，2020年股市樂觀情緒的主要推動因素之一，是各國央行為防止經濟崩盤而祭出大量貨幣刺激救市。不過，IMF認為，由於新冠疫情幾乎沒有和緩的跡象，這種作法便要繼續下去。而一旦經濟復甦，要到2021年末或2022年經濟才有可能，屆時的貨幣政策必須被審視，脆弱性必須受到抑制。

(中時新聞網)