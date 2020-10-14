七崁武術黃應華師父示範勤習堂拳法。（周麗蘭攝）

西螺七崁武術廖崎師父示範關刀。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（右）學習請拳姿勢，縣議員李明哲（左）指導。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（右一）、文觀處長陳璧君都學會請拳，正確手勢應是左手立掌，右手握拳而手心向外。（周麗蘭攝）

咚咚舞蹈團結合揮毫與舞藝演出「舞藝高飛」。（周麗蘭攝）

今年疫情衝擊人心浮動，縣府文化觀光處結合西螺七崁文教基金會、西螺福興宮、螺陽文教基金會，下周末23日至25日一連3天在西螺大橋舉辦振奮人心的藝陣活動，包括詔安客家文化萬人舉火把、西螺七崁武術展演、百人揮毫與放天燈、太平媽遶境，祈求平安。

每年秋天舉辦的運動i台灣活動之一「西螺七崁武術嘉年華」，今年首度與也是第一次舉辦的「西螺大橋藝陣文化祭」結合登場，活動日期是24日全天。

雲林縣府文觀處14日舉行記者會，七崁武術黃應華師父示範勤習堂拳法，廖崎師父示範關刀。咚咚舞蹈團結合揮毫與舞藝演出「舞藝高飛」。

西螺七崁武術文教基金會董事長、縣議員李明哲表示，高齡的師父們對於七崁武術的堅持與愛好可以從每年的武術大會師看出，他們精湛的武藝值得更靠近仔細看。

李明哲說，往年武術大會師都是武藝、獅陣為主，鑼、鼓、鈸、等撐起氣勢的後場很少被關注，今年特別安排「後場」和獅陣一起登場，讓觀眾了解後場如何亂中有序、如何控場。

縣長張麗善說，西螺鎮是文化底蘊深厚的地方，西螺大橋除了曾是遠東第一橋，也是「媽祖之橋」，大甲媽祖、白沙屯媽祖大都會經由西螺大橋進入雲林，已是信徒心靈安頓的地標，在此舉雲林縣藝陣文化祭的用意如此。

文觀處長陳璧君表示，「西螺大橋藝陣文化祭」23日晚間8點舉辦詔安客家文化萬人舉火把活動，照亮西螺大橋與濁水溪；24日西螺七崁武術嘉年華登場，除了下午3點開始武術表演，動中有靜，百名書法大師也將揮毫，並在天燈上題字後晚間7點施放。25日將有藝陣演出，西螺福興宮也舉辦太平媽祖遶境活動。

(中時 )