許丕簡古厝整修前外觀舊貌。（李金生攝）

許丕簡古厝整修前內部原貌。（李金生攝）

許丕簡古厝的正面磚砌，表現精湛的傳統工法之一。（李金生攝）

許丕簡古厝的正面磚砌，表現精湛的傳統工法之二。（李金生攝）

坐落於金門金寧鄉后沙自然村，至今已有153年歷史的縣定古蹟「許丕簡古厝」，已由縣文化局協調斥資新台幣近2500萬元修復，現有屋主規畫開設民宿，期待這棟險些賣給外鄉人的古厝，與到訪的旅人一起回味屬於它有溫度的故事。

這幢紅磚古厝原為后沙許氏五房許丕騰赴南洋經商致富後，從僑居地匯款返鄉於清同治六年（1867）興建，是后沙聚落內重要的傳統建築代表作，也是金門較早期的僑匯建築之一。

縣文化局說明，這幢以磚、石、木為主結構的古厝，為金門少見的小六路厝，空間格局特殊，承重牆為花崗石台基，正面磚雕、磚砌，脊墜與水車堵泥塑，以及東西敞廳木雕工藝精湛，具有相當可觀的藝術和保存價值。

文化局調查指出，許丕騰後裔因家道中落，有意將大厝以1200銀元賣給同為金門華僑的山后人，同村於菲律賓經商的許丕簡聽說後，認為古厝如為外人購買有損「村譽」，即以更高的1500銀元買下，古厝始未落入外鄉人之手。抗戰期間（1937至1945）古厝曾遭日軍占用，後來國軍進駐使用，僅留一房供屋主居住，直至1980年間才撤離歸還。

由於古厝產權持份人很多，加上室內空間不敷使用，後代子孫遷移村外居住或移居台灣，在缺乏管理維護下，建築嚴重毀損，左櫸頭屋頂崩塌外，大廳及右房前側屋頂破損，多數木構件也遭白蟻肆虐，危及建築結構安全。

縣文化局在2016至2018年間完成修復規畫和設計委託，協調公私部門投入新台幣近2500萬元，去年1月23日動工修復，迄今年9月完竣。屋主未來規畫開設民宿，並依約開放主廳供人參觀。

(中時 )