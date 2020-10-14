台北地檢署檢察官劉承武爆出搶當社區主委，疑似當門神替建商護航瑕疵點交，甚至在管委會咆哮其他住戶。台北地檢署9月26日發出公文，對劉違反行政規範部分議處。法務部部長蔡清祥14日受訪痛批劉「惡行惡狀」、「丟我們檢察官的臉」，並提到曾建議將劉送檢察官評鑑委員會處理。

蔡清祥表示，「劉檢察官這種惡行惡狀，實在是丟我們檢察官的臉」。他提到劉的行為實在不應該，只因為他一個人的行為，讓很多檢察官努力建立的良好形象被打了折扣，認為應該將劉予以譴責。蔡稱，北檢已經依照權責做處理，而他也曾建議將劉送檢察官評鑑委員會。

有週刊爆料，劉在新北市新莊區某新建社區擔任管委會主委，涉嫌幫建商瑕疵點交，在社區點交會議上對其他住戶咆哮，以主席身份禁止他們直播，住戶怒轟劉涉嫌擔任建商門神，以法律欺壓。由於《檢察官守則》內規定，檢察官擔任社區主委應先向檢察署報備，北檢已發公文議處劉。

劉做出回應，他稱當時社區換新的物業管理公司，自己為社區謀福利去談判，將原本回饋社區的600萬提高到2700萬，讓住戶半年都不用繳管理費。當天管委會都有全程錄音，因為主持會議時有住戶反對，希望不要被錄到才阻止其他住戶錄影，如果不阻止擔心會侵害到反對住戶的權益。劉表示，社區管委會開了27次會議，住戶都可以參與、提出意見，沒有人會阻擋他們。他認為自己幫社區親力親為、建立制度和規範，卻被人惡意抹黑，相當委屈。

(中時 )