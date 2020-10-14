李文每年帶著廚師回泰國清邁等地向知名廚師學藝取經，並擷取各國料理精神成為泰國的獨特菜色。（馮惠宜攝）

59歲的泰北華僑李文17歲來台念書，因緣際會成為台灣女婿，在台中落地生根，學機械的他為討生活，向熟悉泰北料理的姊姊習藝，25年前在台中中友百貨美食街開設第一家湄南河料理，2年前在友人支持下在南屯區開設「湄南河泰式庭園餐廳」台中旗艦店，以高CP值獲得消費者青睞，更獲得2020年米其林指南餐盤推薦。

早在25年前進駐中友百貨美食街，湄南河泰式料理可以說是台中老字號的泰式料理，全盛時期開了7家分店，其老闆李文其實是泰北華僑，高中畢業後來台成為僑生，爾後到日本工作遇到當時在日本留學的妻子，因而成為台灣女婿，事業有成後他一想將家鄉清邁的庭園餐廳移植來台，並發願將盈餘10％回饋給泰北家鄉，幫助貧困學童等。

而年前他在教友的支持下終於圓夢在南屯區開設「湄南河泰式庭園餐廳」台中旗艦店，佔地400坪的餐廳，內外裝潢、布燈等都採用來自泰國清邁的手工藝品，重現清邁的風格，並且用心設計菜單，擷取各國料理精神成為泰國的獨特菜色，像是咖哩軟殼蟹、清邁蔬菜盤，都是頗受歡迎的人氣菜色，在獲得米其林餐盤推薦後，他更精心指出結合多樣菜色的商業午餐。

(中時 )