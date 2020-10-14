北北基與交通部針對北部路網競合問題達成5項共識，交通部長林佳龍幫忙拆彈，解決棘手的基隆捷運、北宜高鐵等問題，基隆市長林右昌也成為最大贏家。林佳龍今日表示，並非針對任何一位特定地方首長，大家也看到柯市長、侯市長、林市長都很開心，因為平台解決個別問題，還把競爭變成合作。

林佳龍表示，北北基首都圈軌道路網，大家集思廣益，是創造多贏，不只是基隆，對台北、新北三城市發展，因為整個區域治理是跨縣市，交通部的角色就是提供政策溝通的平台，幾乎是各取所需；基隆捷運、汐止民生線、北宜直鐵整合完後，以此路網打造首都圈軌道生活圈是一個成功案例，並將經驗幫忙全國各縣市做跨域治理。

林佳龍說，交通部的角色就是對全國路網提出規劃，過去由地方發動，但近一年多來大大小小事情，不只北北基的軌道路網，像宜蘭、桃園、新竹市、彰化縣、嘉義縣的鐵路立體化，過去都沒辦法審查通過的，都採取預審制，就當地遇到的問題設身處地協助解決，以前難解的問題就一一解了。

由於交通界評論，5項共識仍是政治凌駕專業，而且平台應在初期可行性研究時就成立。林佳龍說，一種是比較宏觀的政策面，見林，另一種是更深入的、比較微觀的見樹，作為政務官就是要見樹又見林，也要見林又見樹，外界很多寶貴意見，已請同仁彙整，不管是肯定或批評都值得參考。

至於基隆捷運確定蓋到八堵，八堵再往基隆走，各種方案仍在評估中，讓基隆人懸著一顆心。未來台鐵將如何營運該路段？基隆人到底要如何前往台北？

台鐵局長張政源說，八堵到基隆段未來會配合交通部對北北基整體軌道路網的規劃，台鐵局要配合規劃，未來會做好最好的服務，目前在規劃中。目前交通部北北基做成的決議，尚未有細部規劃，未來除了配合外，就現況做好台鐵應有的服務，在未來新車陸續到達，台鐵局也不會放棄基隆到台北都會區的通勤服務。

(中時 )