總統快聽！ 陳水扁昔喊：任內絕不關任一家電視台

(20:35更新內容，民進黨澄清轉述內容不符實際情形)民進黨今中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀今黨務工作報告時提到，國民黨說，民進黨要關掉中天，這不是事實、子虛烏有，一切依照ＮＣＣ裁決為準，非黨的職權，至於說Ｔ台被關掉，更是嚴重謠言，大家不與置信、不予理會；蔡英文表示，尊重行政院的權責。對此，民進黨在今晚指出，轉述內容未求證，與實際情形不符。

針對今（14）日《林錫耀：民進黨關中天子虛烏有 總統：尊重行政院》之即時報導，民主進步黨發言人謝佩芬表示，該則新聞報導內容並未向該黨求證，相關發言亦與實際情形不符，顯有誤導視聽之嫌。

並澄清指出，民進黨今日中常會會中，林錫耀秘書長說法為：「這一次其實還是要由NCC依照法令、專業，及過去六年的情形來做把關和獨立的審查，但是國民黨不知道為什麼主動放話說我們要把它關掉，關不關是NCC的事情，我們必須知道這是一個獨立審查的過程。過去這幾年，其實它的表現，台灣民眾心裡應該有數，社會自有公評。」而蔡英文主席和列席的行政院代表黃致達政委，皆未對中天電視台換照一事發表任何言論。

對報導並未查證，又將蔡英文主席、黃致達政委及林錫耀秘書長未說的話塞到嘴裡，民進黨呼籲媒體應善盡查證之責，特此澄清。

(中時 )