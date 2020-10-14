以姣好外貌及直率風趣作風著稱的「鄉民女神」潔哥(李秉潔)，去年9月完成終身大事，與交往18年的男友岳妹結婚，沒想到今年愚人節她po照，宣布「一次就中」，還給孩子取了外號叫「一發」，直到8月29日剖婦產下寶貝女兒，才改叫FAFA，沒想到夫妻倆才升格當爸媽2個月，潔哥昨就po文，驚吐：「果然真正的婚姻是在有小孩之後才開始的呢」。

潔哥平時就常透過社群分享生活點滴，對於兩性關係、結婚、當媽、婆媳等話題，都很有自己的想法，也會提供個人的解套方式，她在昨天於臉書po文，竟嘆：「其實生完小孩後，我遇到的最大的挫折，倒不是因為天天夜奶睡不飽，而是我跟岳妹常常因為FAFA吵架」。

這個現象讓潔哥覺得可能有些奇怪，因為兩人交往了18年才結婚，無論婚前還是婚後都很少吵架，但現在卻因孩子而起爭執，「二個人都覺得"這才是為了孩子好"而固執己見，這倒是我生了小孩沒有想到的部份XDD」。

不過潔哥表示，好在雙方都是屬於比較理智的人，而潔哥因為工作性質的關係，不用朝九晚五，她因此是主要照顧者，經溝通後，老公有因這個身分而尊重她提出的建議，也因為是主要照顧者，潔哥希望對方能以她的意見為主，而她則是盡量就老公提出的想法好好討論，不會堅持己見，但光是這樣，就足以常吵架，「果然真正的婚姻是在有小孩之後才開始的呢」，還笑稱：「吵到差點帶著FAFA去找下一春」。

(中時新聞網)