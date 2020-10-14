2020 年充滿意料之外，但在閱讀的世界裡，意外永遠不嫌多——而更多的可能是驚喜。臺灣繁體中文書上架數量最多的 Readmoo 讀墨電子書，今年適逢八週年慶，除了自 9 月底開跑「報復性閱讀」系列活動，今（14）日更發表包含「家庭帳號」、「會員等級」等新功能，讓閱讀有更多可能。

「一直以來，都是讀者的聲音，推動我們持續開發新服務，」Readmoo 讀墨電子書執行長龐文真說；隨著越來越多讀者開始嘗試電子書，讀者也開始提出家庭共讀、相互借閱的需求，而這也是讀墨團隊開始投入開發「家庭帳號」的起點。

Readmoo發表全新家庭帳號服務，鎖定親子客群。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

Readmoo 讀墨電子書的「家庭帳號」功能，鎖定親子客群，每一個家庭帳號，以兩位大人加四位小孩為成員上限，除了兩位成人可以彼此互借書籍，也可各自將書籍借予小孩，其概念如借閱實體書般，一本書輪流讀，但每位家庭成員皆擁有獨立書櫃與劃線註記等閱歷、進度，能共享書籍卻互不打擾。

此外，為了讓兒童可以專注閱讀，兒童帳號目前僅支援以 mooInk 系列閱讀器閱讀；除了可以儘可能讓孩子減少接觸藍光，家長也可以透過家庭帳號，看孩子的閱讀狀況。適逢八週年慶，讀墨也乘勢推出 mooInk 親友揪團共購活動，最低可享定價 85 折優惠，希望用超優價格，讓閱讀成為家庭活動的選項、一家大小攜手共度的日常。

除了致力將閱讀普及、融入讀者生活，Readmoo 讀墨電子書也持續以遊戲趣味，提升讀者對閱讀的黏著度。日前推出遊戲化的會員等級制度，讀者只需於網頁／iOS／Android App 啟用會員等級後，系統將依閱讀行為、站上互動等活動，計算出各讀者所屬會員等級，未來將享更多秘密優惠或專屬功能，閱讀之餘，還能獲得遊戲的成就感。

2020 年也許對全球各產業來說，都必須用各自擅長的方式突破艱困，而 Readmoo 讀墨電子書則持續專注於讀者的需求，持續透過軟、硬體更新，提升用戶體驗。 2020 前三季，Readmoo讀墨電子書就更新了排行榜、購物車等介面，並推出動漫輕小說專館、mooInk Pro 傳檔 App、贈送電子書兌換碼等功能。而這些基本功，也讓讀墨更有機會在 2020 年獲得讀者青睞。

龐文真表示，2020 年雖然面臨到全球疫情威脅，但電子書銷售依然維持穩定成長。目前，讀墨全站書籍總數逾 13 萬本，總會員數超越 65 萬，海外用戶比例，也於 2020 顯著提升至近 30％。

讀墨電子書全站閱讀時間走勢圖。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

讀墨電子書銷售走勢圖。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

截至 9 月 30 日為止，讀墨電子書全站閱讀時間，已突破 6,500 萬分鐘，而且不論是全站閱讀時間，或是電子書營業額，都已超越 2019 年的全年數字。未來讀墨亦將持續傾聽讀者需求、以社群經營、遊戲激勵等方式推廣閱讀，讓我們的日常裡都有那一本書，在任何時候，成為最可靠的心靈後盾。

(科技)