行動支付熱，網路家庭（8044）旗下Pi錢包近期積極拓展服務場域，14日正式宣布與王品集團旗下17個品牌餐廳合作，Pi錢包執行長韓昆舉表示，Pi錢包致力推廣生活中各樣場景的應用，看準年底聚餐熱潮將來臨，預期今年底合作店點將突破至20萬，帶動行動支付更深入會員生活。

Pi錢包近年積極經營多樣化服務場域，拓展超過18萬個合作店點，會員數邁向100萬。近期則是推出新的合作，與王品集團攜手，包括王品牛排、夏慕尼新香榭鐵板燒、TASTy西堤牛排、藝奇新日本料理等17個品牌餐廳將正式登上Pi錢包，網家也為此推出P幣回饋，期望趁機吸引消費者。

網家表示，除攜手王品集團以外，10月份Pi錢包再攜手神腦國際推Pi卡友獨享優惠，即日起至10/31，活動期間內每週六、日至神腦生活門市及購物網站，以Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡／拍兔Debit卡消費，首筆實支金額滿$3,000（含）以上，最高可享14％的P幣回饋。

(工商 )