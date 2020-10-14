勞動部找十大總工會 下周一談勞保年改 16:312020/10/14 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞工團體日前也赴勞動部抗議，要求勞動部提出年改草案前應與勞團溝通。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前勞動部部長許銘春提出勞保年改草案初步想法，並提及擬降給付率、溯及既往等，引發外界批評，勞工團體日前也赴勞動部抗議，要求勞動部提出年改草案前應與勞團溝通，近日傳出許銘春擬於下周一邀請十大總工會至勞動部內，聆聽他們對勞保年改的想法與意見。 勞動部官員證實「有工會理事長要來拜訪部長」並指出，近期許多勞工團體透過書面、來訪的方式表達對年改的看法，勞動部也開放聆聽大家的意見。 (中時 ) #勞動部 #年改 #勞保 #草案 #許銘春 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移工集中檢疫床位比演唱會門票難搶 指揮中心再給600床運用 11:162020/10/14 生活 林為洲提改黨名惹議 吳敦義轟：愚者短視近利 14:462020/10/14 政治 「衣啟飛翔」帶你登上最潮伸展台 勞動部「衣」同尋找台灣味 11:562020/10/14 生活 太陽光電乙級技術士 雲嘉南分署考取率達7成 04:092020/10/14 證券．權證 北市勞動局公車專案勞檢 12家客運業者全數違法 12:102020/10/14 財經 髖關節鏡手術 髖部關節軟骨破裂治療的利器 14:182020/10/14 健康 新創被併 股東取得股票可緩課 04:092020/10/14 金融．稅務 《商情》投資買盤進場 大豆期價回升 10:332020/10/14 財經 許光漢情定明年10年說不準 04:092020/10/14 娛樂新聞 周恩來搭檔鄧小平 巴黎賣豆腐──從餐桌看政治（五） 14:302020/10/14 兩岸史話 生活熱門新聞 獨／囂張罰不怕？「路霸水果攤」佔斑馬線網全怒 北投分局回應了 - 生活 傳案530江蘇台商是面板大廠台幹 友達證實 - 生活 不敵新冠疫情 首都大飯店旗艦館「無限期歇業」 - 生活 變天！「沙德爾」颱風將生成 氣象局：這天雨最大 - 生活 比鹹酥雞肥！營養師曝「宵夜熱量冠軍」 網一看嚇歪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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