日前勞動部部長許銘春提出勞保年改草案初步想法，並提及擬降給付率、溯及既往等，引發外界批評，勞工團體日前也赴勞動部抗議，要求勞動部提出年改草案前應與勞團溝通，近日傳出許銘春擬於下周一邀請十大總工會至勞動部內，聆聽他們對勞保年改的想法與意見。

勞動部官員證實「有工會理事長要來拜訪部長」並指出，近期許多勞工團體透過書面、來訪的方式表達對年改的看法，勞動部也開放聆聽大家的意見。

(中時 )