國際保育候鳥黑面琵鷺正陸續飛抵台灣度冬，台南市政府14日會同林務局、台江國家公園管理處、特有生物研究保育中心及保育團體，在七股黑面琵鷺棲息地第一賞鳥亭旁廣場舉辦「台南地區黑面琵鷺保護區、度冬棲地巡守及環境整備共同演練」，提升野鳥救護應變能力，期盼能降低黑面琵鷺傷亡。

此次演練分為一般傷鳥救援、黑面琵鷺等保育類傷鳥救援及染禽流感傷鳥救援等3種假想狀況，每一種狀況分搜救演練示範、急救演練示範、演練巡查及清理棲地等3部分進行。

逼真的搜救演練、傷鳥救護醫療等程序，加上裁判官提供改善建議，不但精進政府部門與民間社團救護人員的野鳥救護實務經驗，也培養各相關單位相互配合、聯繫的默契，提高救援效率，能於最短時間內做適當的人力、 物力調派，將傷害及影響降至最低。

農業局長謝耀清指出，為避免發生黑面琵鷺感染肉毒桿菌事件發生，農業局和相關單位會做好棲息環境整備工作，也希望民眾一起守護黑面琵鷺安全。

民眾如果發現有黑面琵鷺活動力弱而無法飛翔，甚至出現蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，請立即通知農業局，聯絡電話06-6321731，或立即下灘搶救並送往慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，黑面琵鷺存活率就會相對提高。

(中時 )