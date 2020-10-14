太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)成為美聯冠軍戰的眾矢之的，他曾拿過二壘金手套，去年更是美聯冠軍賽MVP，不過近2戰對上光芒失誤連連，3次失誤賠掉了比賽，光芒3連勝聽牌，太空人想翻盤只剩3%機會，而賽後總教練貝克（Dusty Baker）則強調不會因為艾爾圖維失誤而換掉他，明天關鍵一役仍是二壘手。

美聯冠軍戰G3艾爾圖維首局敲出陽春炮助太空人領先，不料6局上半就是從他的傳球失誤開始，光芒攻下5分將戰局逆轉，艾爾圖維的失誤顯得相當巨大，光芒只要明天贏球就能橫掃太空人晉級世界大賽，面對殘酷的賽況，賽後貝克說，「我們真的無路可退，現在面對陡峭的山脈，但並非不可能，勒緊腰帶繼續明天的戰鬥。」

美媒問到艾爾圖維是否還是二壘手？貝克表示，「當然，而且毫無疑問。」太空人不打算讓阿土伯轉任指定打擊。而他的隊友很相挺，游擊手搭檔柯瑞亞(Carlos Correa)對他說，「把頭抬起來，我們還有比賽要贏。」太空人成為季後賽史上首支連續3場比賽得不到超過2分的球隊。

貝克強調，「沒有人比艾爾圖維還難過，看他成為眾矢之的，我們都感到痛心，我們會為他提供所需要的所有支持。」

在所有7戰4勝的季後賽中，率先取得3連勝領先的球隊，於38個系列賽中最後有37場贏下(97%)，從以往歷史來看只有2004年的紅襪在美聯冠軍戰中，輸了3場比賽後逆轉洋基緊晉級，太空人要拚這3%的機會。

(中時 )