《商情》泰國第四季橡膠出口訂單熱絡 16:302020/10/14 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據泰國橡膠協會會長Luckchai Kittipol表示，今年泰國第4季的橡膠產品訂單大增，主要是因全球新冠肺炎疫情尚未平息，使得乳膠手套的需求拉升所致。 與此同時，由於泰國國內沒有足夠的勞工收割橡膠以致產量下降，因此在供不應求的情況下，亦促使國內外的橡膠價格上漲；預計今年年底泰國將至少能出口380萬噸橡膠，價值約1800億銖。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #橡膠 #泰國 #泰國第 #出口訂單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》周二日本橡膠連四漲 並創下六周新高 09:592020/10/14 財經 《電子零件》定穎Q3營收回溫 Q4視歐美疫情而定 12:322020/10/14 財經 疫情來亂 國台辦：陸公布紓困「11條措施」助台企 11:152020/10/14 兩岸 線上訂單爆量 Just Eat Takeaway股價大漲 21:132020/10/14 財經 《半導體》南茂Q3營收歷史第3高 Q4有望續揚 10:162020/10/14 財經 《半導體》艾司摩爾Q3營收優預期 看好明年兩位數成長 15:562020/10/14 財經 新台幣強 PC廠憂Q3匯損空襲 04:092020/10/14 產業．科技 祥碩訂單滿到2021 業績火熱 04:092020/10/14 證券．權證 上銀、亞德客 Q4業績點火 04:092020/10/14 證券．權證 《類股》鋼價上漲 中鋼領軍鋼鐵軍團 11:412020/10/14 財經 財經熱門新聞 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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