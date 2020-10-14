據泰國橡膠協會會長Luckchai Kittipol表示，今年泰國第4季的橡膠產品訂單大增，主要是因全球新冠肺炎疫情尚未平息，使得乳膠手套的需求拉升所致。

與此同時，由於泰國國內沒有足夠的勞工收割橡膠以致產量下降，因此在供不應求的情況下，亦促使國內外的橡膠價格上漲；預計今年年底泰國將至少能出口380萬噸橡膠，價值約1800億銖。(商品行情網)

(時報資訊)