頭份市公所為重陽敬老，特別與苗栗縣九陽雅集藝文學會共同舉辦重陽敬老「藝境飛揚」會員聯展，於10月12日起至27日止，在頭份市公所藝術館舉行，歡迎民眾踴躍參觀。

今年頭份市公所與苗栗縣九陽雅集藝文學會，共同舉辦重陽敬老藝文活動，除了會員聯展外，主要分成兩部分，一是致贈本市百歲人瑞賀壽壽匾，二是舉辦現場揮毫敬老活動。

頭份市公所指出，此次展覽除由九陽雅集藝文學會會員，聯合創作象徵吉祥的賀壽詞與花鳥、牡丹、秋菊、水仙等吉祥物的賀壽壽匾，交由市公所致贈給頭份市27位百歲人瑞，並於10月17日早上10時在市公所的藝術館，由羅雪珠市長親贈給我們頭份地區百歲人瑞的代表，學會也特別將每一幅壽匾作品放入本年度展覽文宣當中，致贈給我們尊敬的長者，

10月25日是農曆九月九日重陽節，早上10時，頭份市公所將邀請苗栗地區著名的書畫及版畫名家，為我們尊敬的長輩作書畫、版畫現場揮毫，贈送給來參觀的年老長者、民眾，讓無價的藝術品成為敬老、愛老、有意義的收藏品。

(中時 )