新豐鄉濱海地區驚傳大規模毒貓、毒狗案！有愛媽日前在新豐鄉濱海地區的防風林看到貓、狗遺體，懷疑慘遭毒手，向縣議員杜文中投訴，新竹縣家畜疾病防治所14日下午前往現場追查，清運6狗5貓遺體，將把檢體化驗確認死因，並追查元兇，若有明確事證指涉，可依動物保護法處以2年以下有期徒刑，及20萬至200萬不等的罰金。

杜文中表示，先前接獲愛媽投訴，指稱在新豐鄉濱海公路一帶，有十幾隻貓、狗遭到不明人士害死，14日下午與家畜疾病防治所、新豐村長吳石明等人前往現場會勘，也陸續清運。

家畜疾病防治所長彭正宇表示，由於案發地點偏僻，現場雖未發現可疑食物，貓、狗身上無明顯外傷及中毒跡象，但現場仍殘留一股藥味，懷疑人為下毒的可能性極高。

依據貓、狗遺體的僵硬及略為膨脹的狀況，彭正宇說，距離死亡時間約有1天以上，且因彼此距離分散在不同區域，推測並非食用後馬上死亡，而是過了一段時間才陸續發作而死去。

彭正宇也說，由於現場沒有監視器，但仍會蒐證，並化驗檢體，確認貓、狗死因，他也說，這是他在新竹縣任內，接獲最大一起貓、狗死亡案件，除了追查死因、緝凶外，彭正宇也說，也會在當地進行絕育活動，減少流浪犬、貓數量。

杜文中表示，目前貓狗的遺體已經由愛的寵物天堂帶回冷凍，擇日辦理法事，接續也將報案，請警方追出下手的元凶，杜文中沉痛的表示，喵星人、汪星人都是生命，「把生命當作什麼！」他也呼籲大眾要尊重生命。

新豐鄉爆發毒貓狗案，目前共有11隻貓狗受害。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

(中時 )