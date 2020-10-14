國民黨革實院院長羅智強接獲爆料指「中天電視台關定了」，國民黨副祕書長謝龍介表示，民進黨執政會鬧到把媒體關掉，也不意外，但令人匪夷所思；如果今天所有的媒體、政黨和人民都不出來講話，將來民進黨說不定會做出更離譜的事情。

謝龍介說，中華民國民主發展高度自由化，人民如果沒有言論自由，媒體如果沒有監督自由，中華民國的民主就是虛設，就沒有跟大陸抗衡的能量；我們今天之所以能夠抗衡中國大陸，是因為我們的民主發展趨近於成熟；他奉勸執政黨不要走回頭路，當年陳水扁執政時也都不敢動這部分。

謝龍介說，國民黨會全力來關心這件事，雖然這不是國民黨的事，卻是中華民國民主發展一個重要的問題，尤其是言論自由和第四權的捍衛，他從南部上來，大家都在關心這件事，這個議題已經醞釀半年多，沒想到這次會甚囂塵上。他希望民進黨，尤其是蘇院長最近表現相當躁進，希望能夠收手，所謂「懸崖勒馬收繮晚，船到江心補漏遲」，不要到最後造成對中華民國民主發展最遺憾的事。

(中時 )