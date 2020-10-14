今天下午2點彰化縣埤頭鄉新生路上，1名41歲吳姓男子向83歲老父親討錢，不料遭到拒絕，吳男因此情緒失控，手持酒瓶碎片，朝著吳父身上刺去，造成吳父身上多處穿刺傷，所幸送往醫院並無大礙，警消獲報到場將吳男壓制，隨即送往醫院救治。

41歲吳男過去就有因情緒不穩問題的就醫紀錄，警方壓制後也將吳男送醫。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

據了解，41歲吳男過去有因情緒不穩問題的就醫紀錄，吳男老母說兒子有憂鬱症，長期用藥，早上９點多才因為情緒失控，送到醫院，下午才剛回來，家裡就發生這樣的事情；當時有人上前勸架，但也遭吳男追打。

彰化憂鬱男討錢遭拒,失控持酒瓶碎片刺8旬老父。(民眾提供/吳建輝傳真)

而監視器畫面曝光，可以看到吳男手持破碎玻璃，與老父對峙，說沒兩句就拿著碎片朝著父親身上猛刺，吳父不斷退縮，躲到旁邊，但吳男緊追不捨，吳父甚至被逼到牆角，手無寸鐵只能任由吳男宰割。

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，83歲吳父兩上臂及前胸、後背約7處撕裂傷，最大傷口在右肩約長10公分、深3公分，目前生命跡象穩定，止血後將進行縫合；而41歲吳男沒有外傷，但情緒激動，不斷口出穢言，目前警察在急診室戒護中。

埤頭所長劉晏誠表示，吳男平時情緒就有問題，是警方加強關心對象，警消到場後吳男仍情緒高漲，但隨即勸阻並將吳男壓制，之前就有多次爭吵紀錄，沒想到這次竟然出現意外

(中時 )