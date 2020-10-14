不少單身男女為求姻緣，便會前往廟宇尋求月老幫助。日前一位女大生表示，自己單身許久，便想到月老廟拜拜求紅線，怎料，還沒踏出廟門口剛到手的紅線就不見了。她翻遍身上口袋和包包都不見紅線蹤影，讓她難過的發文詢問該如何是好，沒想到內行人竟回應，「不用擔心，月老幫你牽線了」。

原PO在「Dcard」上發文表示，她自認長相「沒有醜到不堪入目」個性也沒有不好，但自己卻整整單身20年又7個月，這些時間也從未被人告白或是暗戀過。而日前她突然意識到，實在是單身太久，所以決定和朋友一起去拜月老祈求好姻緣。

拜月老的流程都結束後，原PO也雀躍的拿紅線到香爐前過爐，接著喝平安茶、吃餅乾。正當她想要將寶貴的紅線收起時，卻赫然發現剛到手熱騰騰的紅線竟然不見了！她著急的翻找口袋及包包，甚至還去查看垃圾桶，但就是不見蹤影。這樣的情況讓她無奈，直說只能下次再來。

而貼文發出後也引起熱議，就有許多內行人指出「我記得紅線本來就是要讓他不見的，不見代表已經在幫你牽線了」、「不見，就代表月老幫你牽線了，還有一個可能就是該紅線不屬於你，月老用不一樣的方式拿走了」。

其實也有許多人碰過這樣的情況，「你不孤單，我也拜完立刻不見」、「我也是，跟我朋友那天去，走出廟就發現紅線不見」；還有網友笑說「月老覺得難度係數太高所以乾脆收走省的砸招牌了」、「月老心想，先扣留一下」、「原來月老也挑客人」。

(中時新聞網)