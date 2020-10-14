萬聖節限定兒童醫療口罩 愛買量販15日開賣 16:412020/10/14 工商 劉馥瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛買將於10/15開賣「康乃馨3D立體兒童專用醫療口罩-萬聖節限定版」，每盒有2款萬聖節花色。圖／業者提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特殊款口罩持續引發搶購熱潮！隨著萬聖節將至，愛買量販14日宣布，全台15家門市將快閃開賣萬聖節限定版的兒童醫療口罩，於10/15（四）14:00在愛買15家門市販售「康乃馨3D立體兒童專用醫療口罩-萬聖節限定版」，每店僅限量20盒，售完為止。 愛買表示，該款萬聖節限定版兒童醫療口罩，每盒30入，每盒共有2款萬聖節花色，黑色＋白色款各15入綜合包裝，單盒售價360元，每店限量20盒，限HAPPY GO會員購買，每人限購一盒，售完為止。 (工商 ) #全台 #萬聖節 #限定版 #每盒 #兒童醫療 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛買明限量開賣 萬聖節限定版兒童醫療口罩 18:262020/10/14 生活 北港朝天宮與愛心空姐拍年曆 義賣助弱勢兒童 18:092020/10/14 生活 果粉手刀開搶 遠傳今11點iPhone 12線上預約 10:422020/10/14 財經 雙鋼印口罩不再限實名制 15日起開放自由販售 17:232020/10/14 生活 IPhone12亮相 遠傳今11點開放線上預約 11:392020/10/14 生活 iPhone 12 五大電信23日開賣 遠傳今11點搶先線上預約 10:422020/10/14 財經 「愛藥即時」富邦產險推業界首張癌症標靶險 保額達300萬元 11:332020/10/14 財經 接種超乎預期 中市流感疫苗社區接種11月暫緩 11:442020/10/14 生活 6大紡纖廠攜手名設計師 搶國際訂單 11:142020/10/14 財經 雙鋼印口罩 15日起恢復定額徵用 14:252020/10/14 生活 財經熱門新聞 GPU大廠肥單不只三星8奈米拿！ 驚爆回頭找台積電內幕 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 台積電明法說 專家爆只會有兩種結局 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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