特殊款口罩持續引發搶購熱潮！隨著萬聖節將至，愛買量販14日宣布，全台15家門市將快閃開賣萬聖節限定版的兒童醫療口罩，於10/15（四）14:00在愛買15家門市販售「康乃馨3D立體兒童專用醫療口罩-萬聖節限定版」，每店僅限量20盒，售完為止。

愛買表示，該款萬聖節限定版兒童醫療口罩，每盒30入，每盒共有2款萬聖節花色，黑色＋白色款各15入綜合包裝，單盒售價360元，每店限量20盒，限HAPPY GO會員購買，每人限購一盒，售完為止。

(工商 )