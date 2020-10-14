高雄推動航太產業鏈落地高雄，除了將端出專攻精密航太產業的「仁武產業園區」之外，正加緊協助業者打入波音供應鏈，累計輔導58家次廠商，領航高雄成為全台NADCAP認證率第一名的城市。

為了輔導更多傳產業者轉型航太產業，高雄經發局14日在金屬工業研究發展中心，舉辦「NADCAP認證前準備及AS9100介紹」課程，吸引多家廠商主動報名參與。

高雄經發局長廖泰翔14日表示，目前高雄的航太相關主要廠商計有22家，年產值約400億元，有鑑於航太產業門檻高、NADCAP認證資格，取得不易，因此，經發局從3年前，便陸續開辦高溫量測、熱處理、化學處理及非破壞檢測等系列課程，累計輔導58家次廠商，領航高雄成為全台NADCAP認證率第一名的城市。

出席的在地業者震南鐵線指出，公司正預計從傳統建築、汽車扣件，轉型高值產品，並評估是否將航太扣件納入轉型計畫。另一家來自台中的業者安淨生物科技則表示，因公司目前有切削液系列產品，期待能取得認證，爭取航太產業訂單。

高雄經發局表示，金屬精密加工是高雄傳產最擅長的領域，為了扶植業者朝高值航太領域發展，特別針對潛力業者規劃「NADCAP認證前準備及AS9100介紹」課程，內容包含航太產業門檻介紹、政府補助及未來發展等，協助業者更清楚了解投資方向及產業現狀。

高雄經發局說，目前正積極規劃仁武產業園區的航太產業招商，連結路竹、岡山、仁武等，既有供應鏈聚落，以仁武產業園區為中心，打造高雄成為國際航太重鎮。

(工商 )