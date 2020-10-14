最有愛的大陣仗！44輛超跑價值超過5億元載家扶兒上街兜風。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

最有愛的大陣仗！44輛超跑價值超過5億元載家扶兒上街兜風。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

最有愛的大陣仗！44輛超跑價值超過5億元載家扶兒上街兜風。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

真也可算是史上頭一遭了！彰化家扶兒一起坐著保時捷等超跑到上街兜風，勝宏開發建設有限公司董事長陳湘羚，號召自省的車友，2台全新保時捷及5位公關與35台超跑聚集在花壇全拓工業，全拓董事長吳崇讓更提供自己收藏的7台超跑一起亮相，市值超過5億元，當引擎發動，排氣管]發生聲浪，路人都傻眼，家扶兒歡呼「帥呆了」。

勝宏開發建設有限公司董事長陳湘羚得知彰化家扶因為疫情關係捐款減少，除了購買3000片醫療口罩捐贈，更別出心裁，加碼愛心捐款外，更邀請來自全省的車友，開著超跑，載著家扶親子到街上繞一圈！

車友同時也是全拓工業董事長吳崇讓得知此項公益訊息，馬上將自己收藏的超跑車隊亮相，包括5000萬元的Porsche 918、3200萬的藍寶堅尼、1800百萬的法拉利，一一排好隊，家扶兒相見歡，大方請孩子們試乘體驗。

目前就讀幼兒園小班的小凱從開始會走路後，就喜歡在家裡推著學步車。超喜歡車子，得知有體驗超跑的活動，小凱媽媽今日帶著他一同來乘坐超跑，圓小凱坐車車的夢。

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝企業愛心和全省的車友，一呼百應，2部保時捷與42台超跑齊聚一堂真的很壯觀！也呼籲更多人伸出援手，幫助弱勢貧困孩子遠離貧窮危機。

(中時 )