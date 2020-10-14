從現在開始到明年2021年3月31日，去慈湖不再只有蔣公陵寢可以參觀囉！

◆ 圖片來源：樂遊桃園

近期桃園致力於推廣夜間觀光，除了先前造成一股討論熱潮的「蓄光石星光步道」，近期則規劃推出於慈湖紀念雕塑公園的水岸舞台，安排演出聲光水舞秀；水岸周邊的步道還有光雕佈置，採用LED燈條、光球、太陽光芒投射燈。

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水舞秀的3D噴頭，能營造出波浪、愛心等不同形狀，還有弧度大小不同的水柱交錯，搭配燈光與音樂，使得夜晚的慈湖特別浪漫。

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演出一直持至2021年，想前往觀賞的朋友，每日17點至晚上21點有免費接駁車可搭乘。

◆ 圖片來源：樂遊桃園

》表演資訊

平日時段：18：00 ~ 20：00 (整點時段演出，每場5分鐘)

假日時段：17：30 ~ 21：00 (每30分鐘演出1場)

交通資訊：桃園客運至大溪總站，每30分鐘1班車 / 慈湖停車場17點(水舞表演期間)不收費

(中時新聞網)